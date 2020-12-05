Хосеп Гвардиола провёл 700 матчей в карьере в качестве тренера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провёл семисотый матч в карьере в качестве тренера. Это произошло в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0).



Как сообщает Marca, за эти семьсот матчей у команд Гвардиолы 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. В этих встречах его команды забили 1766 голов, а также 573 раза доставали мяч из собственных ворот.



Кроме того, за свою карьеру каталонский специалист тренировал испанские «Барселону Б» и «Барселону», а также мюнхенскую «Баварию».



Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.



В следующем туре «горожане» сыграют на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 12 декабря.

«Манчестер Сити» победил «Фулхэм» и поднялся на четвёртое место в АПЛ