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Хосеп Гвардиола провёл 700 матчей в карьере в качестве тренера

Хосеп Гвардиола провёл 700 матчей в карьере в качестве тренера
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола провёл семисотый матч в карьере в качестве тренера. Это произошло в домашнем матче 11-го тура английской Премьер-лиги с «Фулхэмом» (2:0).

Как сообщает Marca, за эти семьсот матчей у команд Гвардиолы 507 побед, 111 ничьих и 82 поражения. В этих встречах его команды забили 1766 голов, а также 573 раза доставали мяч из собственных ворот.

Кроме того, за свою карьеру каталонский специалист тренировал испанские «Барселону Б» и «Барселону», а также мюнхенскую «Баварию».

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 19 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

В следующем туре «горожане» сыграют на «Олд Траффорд» с «Манчестер Юнайтед». Матч состоится 12 декабря.

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