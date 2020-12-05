Ари после разгрома «Ротора» облил Кайо молоком

Нападающий «Краснодара» Ари после матча с «Ротором» (5:0) поздравил в раздевалке защитника Кайо с рождением дочери.

Ари выложил на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором он поливает голову Кайо молоком. «Мои поздравления с рождением малышки Катарины», — подписал ролик Ари.

«Краснодар» принимал «Ротор» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Краснодар» в Краснодаре и завершилась со счётом 5:0.



Счёт был открыт на 14-й минуте матча. Евгений Чернов прострелил в штрафную, мяч зацепил Евгения Маркова и отскочил к Ари, и тот в касание вколотил его в ближний угол. На 30-й минуте волгоградцы остались в меньшинстве, поле покинул Андрес Понсе. На 41-й и 43-й минутах поочерёдно забили Ари (с пенальти) и Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й минуте забил Виктор Классон, а на 90-й швед, оформив дубль, поставил точку в матче.