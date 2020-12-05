Тренер «Краснодара» прокомментировал разгром «Ротора»

Старший тренер «Краснодара» Артур Оленин прокомментировал победу в матче 17-го тура РПЛ с «Ротором» (5:0).

«Для нас была важна эта победа. Ребята вышли на поле и выполнили тренерскую установку. Мы рады, что удалось добиться положительного результата.



Да, Сафонов явно стал героем встречи. В первом тайме он отлично сработал, отразив три опасных момента. Защищать ворота — его работа, он прекрасно справился с ней.



Тяжело прокомментировать вопрос об отсутствующих игроках, так как пока нет точной информации. Газинский находится в стадии реабилитации, Олссон — в стадии подготовки. Очевидно, если они будут готовы к последним матчам, мы увидим их на поле», — передаёт слова Оленина корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.