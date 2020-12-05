Форвард «Тамбова» Карапетян: Тедеско в шоке от ситуации в нашем клубе

Нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура РПЛ (1:5).



«После свистка ко мне подошёл Доменико Тедеско. Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча. Доменико сказал, что я настоящая машина, что я агрессивно играл. Похвалил «Тамбов» за самоотдачу. Сказал, что не ожидал такой игры от нас. Он знал, что я играл в Германии, был в курсе про все мои немецкие команды. Я очень сильно удивился.



Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются», — цитирует Карапетяна Sport24.

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