Тренер «Урала»: «Зенит» нас раздавил

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал крупное поражение в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5).



«К сожалению, и счёт, и качество игры, особенно в обороне, нас не устраивает. Готовились немножко к другому, но «Зенит» нас раздавил. Оказались не готовы к такому уровню единоборств, к таким скоростям. Болезненное поражение, что тут говорить», — цитирует Матвеева Матч ТВ.

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Урал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.



Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ассистировали ему Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче — на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с голевой передачи Эрика Бикфалви.