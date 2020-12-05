Тренер «Урала»: «Зенит» нас раздавил

Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев прокомментировал крупное поражение в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:5).
«К сожалению, и счёт, и качество игры, особенно в обороне, нас не устраивает. Готовились немножко к другому, но «Зенит» нас раздавил. Оказались не готовы к такому уровню единоборств, к таким скоростям. Болезненное поражение, что тут говорить», — цитирует Матвеева Матч ТВ.
В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» разгромил «Урал». Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:1.
Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ассистировали ему Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче — на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с голевой передачи Эрика Бикфалви.
- 5 декабря 2020
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:45
-
21:44
-
21:28
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00