«Ювентус» вырвал победу у «Торино», дважды забив с углового

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1.
На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник «Торино» Николя Н'Кулу. Кристиан Ансальди навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где от Мейте мяч отскочил к Н'Кулу и тот прицельно пробил с линии вратарской в угол ворот. На 77-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни сравнял счёт. После розыгрыша углового Хуан Куадрадо навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Маккенни ударом головой отправил мяч точно в цель.
В концовке встречи «Ювентус» снова забил с углового. Куадрадо навесил во вратарскую, где набежавший Леонардо Бонуччи ударом головой вколотил мяч в сетку ворот.
«Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Торино» (6) занимает 18-е место.
- 5 декабря 2020
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