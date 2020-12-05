«Ювентус» вырвал победу у «Торино», дважды забив с углового

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник «Торино» Николя Н'Кулу. Кристиан Ансальди навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где от Мейте мяч отскочил к Н'Кулу и тот прицельно пробил с линии вратарской в угол ворот. На 77-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни сравнял счёт. После розыгрыша углового Хуан Куадрадо навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Маккенни ударом головой отправил мяч точно в цель.

В концовке встречи «Ювентус» снова забил с углового. Куадрадо навесил во вратарскую, где набежавший Леонардо Бонуччи ударом головой вколотил мяч в сетку ворот.

«Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Торино» (6) занимает 18-е место.