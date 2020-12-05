Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ювентус» вырвал победу у «Торино», дважды забив с углового

«Ювентус» вырвал победу у «Торино», дважды забив с углового
Футбол / Италия 0

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Ювентус» переиграл «Торино». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1.

На 9-й минуте встречи счёт открыл защитник «Торино» Николя Н'Кулу. Кристиан Ансальди навесил с углового с левого фланга на ближнюю штангу, где от Мейте мяч отскочил к Н'Кулу и тот прицельно пробил с линии вратарской в угол ворот. На 77-й минуте полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни сравнял счёт. После розыгрыша углового Хуан Куадрадо навесил с правого фланга атаки во вратарскую, где Маккенни ударом головой отправил мяч точно в цель.

В концовке встречи «Ювентус» снова забил с углового. Куадрадо навесил во вратарскую, где набежавший Леонардо Бонуччи ударом головой вколотил мяч в сетку ворот.

«Ювентус» набрал в 10 матчах 20 очков и поднялся на второе место в таблице Серии А. «Торино» (6) занимает 18-е место.

Италия - Серия А. 10-й тур
05 декабря 2020, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 1
Торино
Турин
0:1 Н'Кулу – 9'   1:1 Маккенни – 77'   2:1 Бонуччи – 89'
Удаления: Пинсольо – 90' / нет
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020