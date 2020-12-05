Погба филигранным ударом из-за штрафной сравнивает счёт в матче с «Вест Хэмом». Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. Идёт 66-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.



Манкуниацы отыгрались на 65-й минуте — вратарь «МЮ» Дин Хендерсон выбежал на перехват и далеко пробил вперёд по правому флангу атаки на Бруну Фернандеша, португалец отпасовал низом в центр на Поля Погба, и француз исполнил точный удар из центральной зоны у чужой штрафной в шестёрку ворот Фабиански.

Видео гола Погба

Отметим, что впервые в сезоне в заявке манкунианцев не оказалось голкипера Давида де Хеа. Испанца заменяет Дин Хендерсон.



«Молотобойцы» набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (16) — на 10-м месте.