Погба филигранным ударом из-за штрафной сравнивает счёт в матче с «Вест Хэмом». Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. Идёт 66-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
Манкуниацы отыгрались на 65-й минуте — вратарь «МЮ» Дин Хендерсон выбежал на перехват и далеко пробил вперёд по правому флангу атаки на Бруну Фернандеша, португалец отпасовал низом в центр на Поля Погба, и француз исполнил точный удар из центральной зоны у чужой штрафной в шестёрку ворот Фабиански.
Отметим, что впервые в сезоне в заявке манкунианцев не оказалось голкипера Давида де Хеа. Испанца заменяет Дин Хендерсон.
«Молотобойцы» набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (16) — на 10-м месте.
- 5 декабря 2020
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