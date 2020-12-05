Семак объяснил выход Лунёва вместо Кержакова в матче с «Уралом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 17-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1), а также объяснил, почему место в воротах занял Андрей Лунёв, а не Михаил Кержаков.

«Уже много говорили о том, что график непростой. Мы с осторожностью ждём каждого следующего матча, пытаемся проанализировать состояние игроков или дать время тем, кто ещё не готов. В прошлой игре, в Туле, мы тоже создавали много, но не смогли забить и потеряли очки. В этом матче с реализацией было гораздо лучше. Конечно, рад. Хотя счёт вводит в заблуждение, тем не менее все понимают, насколько было сложно эмоционально и функционально.



С чем связан выход Лунёва? Это совместное решение. Окончательное решение принимаю я, конечно. Что касается выхода Лунёва, то, во-первых, мы должны давать ему практику, чтобы он набирал форму. К Мише Кержакову абсолютно нет никаких претензий. Единственное, что меня беспокоило, — небольшое выгорание, которое, наверное, есть, потому что он играет очень и очень много. Это единственный футболист, который играет без замен. Естественно, в какой-то момент нужно дать ему небольшую передышку. Именно этим вызвано моё решение, так же как и по Ерохину, и по Кузяеву, которые чуть-чуть подустали, потому что играли очень много», — цитирует Семака пресс-служба клуба.