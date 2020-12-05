Семак — о Малкоме: все в «Зените» хотят, чтобы он забивал и брал больше на себя

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру нападающего команды Малкома в матче 17-го тура РПЛ с «Уралом» (5:1).

«Мы ждём от всех игроков максимальной пользы для команды. В том качестве, в котором он действовал сегодня, это хорошо для команды. Конечно, все мы хотим, чтобы он забивал и брал больше на себя, потому что у него есть эти качества. Больше бил в тех ситуациях, когда есть такая возможность, потому что у него есть удар.

Но понятно: чтобы окончательно обрести уверенность, нужно и играть больше. Сами знаете, насколько сложно ему приходится, исходя из того, что он очень много пропустил по травмам. Набирает форму, я за него очень рад. Сыграл очень хороший матч, в Туле провёл очень хорошую игру. Нужно прибавлять, забивать, тогда и уверенность придёт, будет играть ещё лучше, чего мы все очень хотим», — цитирует Семака пресс-служба клуба.