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«Мы хотели добиться большего». Семак — о выступлениях «Зенита» в Лиге чемпионов

«Мы хотели добиться большего». Семак — о выступлениях «Зенита» в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, как команда переживает неудачные результаты в Лиге чемпионов. Напомним, сине-бело-голубые не одержали ни одной победы в группе, один раз сыграв вничью и четыре раза проиграв.

«Проигрывать всегда неприятно. Тем более крупно. Конечно, мы хотели добиться большего. Если брать первые домашние матчи, естественно, они внесли некий вектор в наше неудачное выступление, дальше наложились другие наши проблемы. В любом случае результат нас не устраивает. Понятно, что все расстроены. Для нас самое важное было поскорее выбраться из ситуации, в которую мы попали — и психологическую, и функциональную. Нужно было выигрывать и решать задачи, которые мы ставим в чемпионате России. Это тоже непросто, но ребята — молодцы, сегодня с этой задачей справились», — цитирует Семака пресс-служба клуба.

Последний матч в групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» проведёт 8 декабря с «Боруссией».

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