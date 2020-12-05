Рашфорд реализовал выход один на один и увеличил преимущество «МЮ». Видео

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. Идёт 82-я минута матча, счёт 3:1 в пользу гостей.



На 78-й минуте матче манкунианцы забили свой третий гол в матче — после длинной передачи от Хуана Маты нападающий Маркус Рашфорд из глубины поля по центру убежал один на один с вратарём и уверенным ударом перекинул мяч над голкипером в дальний угол ворот.

Видео гола Рашфорда

Это третий гол подопечных Уле-Гуннара Сульшера во втором тайме. Сначала счёт сравнял Поль Погба, а затем Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд.



«Молотобойцы» набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (16) — на 10-м месте.