Рашфорд реализовал выход один на один и увеличил преимущество «МЮ». Видео
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. Идёт 82-я минута матча, счёт 3:1 в пользу гостей.
На 78-й минуте матче манкунианцы забили свой третий гол в матче — после длинной передачи от Хуана Маты нападающий Маркус Рашфорд из глубины поля по центру убежал один на один с вратарём и уверенным ударом перекинул мяч над голкипером в дальний угол ворот.
Это третий гол подопечных Уле-Гуннара Сульшера во втором тайме. Сначала счёт сравнял Поль Погба, а затем Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд.
«Молотобойцы» набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (16) — на 10-м месте.
Рекомендуем вам
- 5 декабря 2020
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:25
-
22:24
-
22:23
-
22:17
-
22:13
-
22:10
-
22:07
-
22:06
-
22:00
-
21:57
-
21:56
-
21:45
-
21:44
-
21:28
-
21:28
-
21:23
-
21:22
-
21:20
-
21:15
-
21:13
-
21:04
-
21:04
-
20:54
-
20:53
-
20:50
-
20:48
-
20:42
-
20:33
-
20:12
-
20:09
-
20:08
-
20:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам