Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рашфорд реализовал выход один на один и увеличил преимущество «МЮ». Видео

Рашфорд реализовал выход один на один и увеличил преимущество «МЮ». Видео
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Матч проходит в Лондоне на Олимпийском стадионе. Идёт 82-я минута матча, счёт 3:1 в пользу гостей.

На 78-й минуте матче манкунианцы забили свой третий гол в матче — после длинной передачи от Хуана Маты нападающий Маркус Рашфорд из глубины поля по центру убежал один на один с вратарём и уверенным ударом перекинул мяч над голкипером в дальний угол ворот.

Видео гола Рашфорда

Это третий гол подопечных Уле-Гуннара Сульшера во втором тайме. Сначала счёт сравнял Поль Погба, а затем Мэйсон Гринвуд вывел гостей вперёд.

«Молотобойцы» набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Юнайтед» (16) — на 10-м месте.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020