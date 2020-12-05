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«Бавария» спаслась от проигрыша «РБ Лейпциг» благодаря дублю Мюллера

«Бавария» спаслась от проигрыша «РБ Лейпциг» благодаря дублю Мюллера
Футбол / Германия 0

В матче 10-го тура немецкой Бундеслиги «Бавария» сыграла вничью с «РБ Лейпциг». Встреча проходила на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене и завершилась со счётом 3:3.

На 19-й минуте встречи счёт открыл Кристофер Нкунку, ассистировал ему Эмиль Форсберг. Форвард «Баварии» Джамал Мусиала сравнял счёт, голевую передачу отдал полузащитник Кингсли Коман. Нападающий Томас Мюллер вывел мюнхенцев вперёд, Коман записал на свой счёт второй результативный пас. Джастин Клюйверт восстановил равновесие.

В начале второго тайма Форсберг вывел «Лейпциг» вперёд, ассистировал ему Анхелиньо. На 75-й минуте Мюллер оформил дубль и спас «Баварию» от проигрыша, Коман отдал третий ассист.

«Бавария» набрала в 10 матчах 23 очка и лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. «РБ Лейпциг» (21) — на втором месте.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
05 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
3 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Нкунку – 19'   1:1 Мусиала – 30'   2:1 Мюллер – 34'   2:2 Клюйверт – 36'   2:3 Форсберг – 48'   3:3 Мюллер – 75'
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