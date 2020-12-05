«Атлетико» вышел на 1-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»

Мадридский «Атлетико» в матче 12-го тура испанской Примеры принимал «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 56-й минуте встречи — гол забил полузащитник Тома Лемар, голевую передачу отдал защитник «матрасников» Киран Триппьер. На 72-й минуте «Атлетико» смог удвоить преимущество усилиями хавбека Маркоса Льоренте. Голевой пас вновь выполнил Триппьер.

Таким образом, мадридский коллектив, набрав в 10 матчах 26 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Вальядолид» (10) — на предпоследнем, 19-м месте. В тройку лидеров входят «Реал Сосьедад» (24) и мадридский «Реал» (20). «Сливочные» являются действующим чемпионом страны.