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«Атлетико» вышел на 1-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»

«Атлетико» вышел на 1-е место в Примере, обыграв «Вальядолид»
Футбол / Испания 0

Мадридский «Атлетико» в матче 12-го тура испанской Примеры принимал «Вальядолид». Встреча проходила на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Счёт был открыт на 56-й минуте встречи — гол забил полузащитник Тома Лемар, голевую передачу отдал защитник «матрасников» Киран Триппьер. На 72-й минуте «Атлетико» смог удвоить преимущество усилиями хавбека Маркоса Льоренте. Голевой пас вновь выполнил Триппьер.

Таким образом, мадридский коллектив, набрав в 10 матчах 26 очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании. «Вальядолид» (10) — на предпоследнем, 19-м месте. В тройку лидеров входят «Реал Сосьедад» (24) и мадридский «Реал» (20). «Сливочные» являются действующим чемпионом страны.

Испания - Примера. 12-й тур
05 декабря 2020, суббота. 20:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Вальядолид
Вальядолид
1:0 Лемар – 56'   2:0 Льоренте – 72'
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