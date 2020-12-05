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Ларссон: что я советую Кутепову, который играет форварда? Как я могу советовать Златану!

Ларссон: что я советую Кутепову, который играет форварда? Как я могу советовать Златану!
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал игру защитника команды Ильи Кутепова, который уже во втором матче Российской Премьер-Лиги вышел на поле на позицию форварда.

«Советую ли я что-то Кутепову, который играет на позиции нападающего? Как я могу что-то советовать Златану! Шучу, конечно. Он неплохо проявляет себя на этой позиции, хотя и защитник. Но я рад, что он выходит на поле и играет», — сказал Ларссон в интервью пресс-службе клуба.

«Спартак» принимал «Тамбов» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. Таким образом, «Спартак», набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ.

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