Жиру забил свой 5-й гол на этой неделе, сравняв счёт в матче с «Лидсом». Видео
В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречаются лондонский «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Идёт 32-я минута матча, счёт ничейный — 1:1.
Хозяева отыгрались на 27-й минуте — защитник Рис Джеймс навесил во вратарскую, где Оливье Жиру в касание мощно пробил в ближний угол.
Это первый гол 34-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.
Интересно, что на этой неделе Оливье Жиру оформил покер в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (4:0).
Первый гол был забит на 4-й минуте матча усилиями нападающего «Лидс Юнайтед» Патрика Бэмфорда.
Подопечные Фрэнка Лэмпарда, набрав 19 очков, занимают третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
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