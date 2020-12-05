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Умер Виктор Понедельник

Умер Виктор Понедельник
Футбол / РПЛ 0

Cоветский нападающий, автор «золотого гола» сборной СССР в финале чемпионата Европы 1960 года Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет, сообщила его дочь Анастасия в «Фейсбуке».

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», который был переименован в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую сыграл 29 матчей и забил 20 голов.

В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.

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