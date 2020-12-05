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Яркая игра Стерлинга и Де Брёйне — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Яркая игра Стерлинга и Де Брёйне — в видеообзоре матча «Манчестер Сити» — «Фулхэм»
Футбол / Англия 0

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Встреча проходила на стадионе «Этихад» в Манчестере завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

Первый гол был забит на 3-й минуте матча — полузащитник «горожан» Кевин Де Брёйне ускорился и великолепной передачей на Рахима Стерлинга разрезал оборону гостей. Англичанин без проблем пробил мимо Ареола.

«Манчестер Сити» увеличил преимущество на 26-й минуте —защитник гостей Йоаким Андерсон завалил Рахима Стерлинга в собственной штрафной и судья без промедлений указал на точку. К мячу подошёл Кевин Де Брёйне и уверенно реализовал пенальти.

Видеообзор матча «Манчестер Сити» — «Фулхэм»

Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали 18 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Дачники» (7) — на 17-м месте.

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