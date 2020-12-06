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«Ростов» и «Спартак» выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

«Ростов» и «Спартак» выразили соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника
Футбол / РПЛ 0

Клубы Российской Премьер-Лиги «Ростов» и «Спартак» выразили соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«На 84-м году жизни скончался Виктор Понедельник. Не стало легенды ростовского футбола, автора победного мяча сборной СССР в финале Чемпионата Европы-1960. Свой путь во взрослом футболе он начал в нашем клубе. ФК «Ростов» скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктора Понедельника», — написала пресс-служба ростовчан.

«Умер Виктор Понедельник. Прославленный футболист, последний чемпион Европы в составе сборной СССР, Виктор Владимирович сыграл в нескольких товарищеских матчах за «Спартак». Вечная память великому футболисту», — написала пресс-служба красно-белых.

Умер Виктор Понедельник
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