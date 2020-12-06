Губерниев: когда Понедельник забил в финале Евро-1960, это было сродни полету Гагарина

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на смерть легендарного футболиста Виктора Понедельника.
«Я рос с именем Понедельника на устах, потому что все мужики во дворе, когда мы играли в футбол, когда на нас смотрели наши родители, дедушки, бабушки, во время победных голов говорили: «Ну ты прям как Понедельник». Я был с ним лично знаком, когда работал в программе «Футбол в диалогах». Это было знакомство с человеком, который реально творил историю.
Тот же матч 1960 года никто не видел по телевидению, все слушали репортаж Озерова. Когда он забил, это было сродни полету Гагарина. И он даже раньше Гагарина забил гол. Стадион в Ростове обязаны назвать именем Понедельника. Если ростовские власти в течение ближайших дней не сделают это, то это будет неправильно и странно. Считаю, что в Ростове, городе который я очень люблю, должна быть улица Виктора Понедельника. Это невосполнимая утрата. Это был легендарный человек», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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