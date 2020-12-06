Шалимов: мне кажется, Игнатьев чуть-чуть поплыл от большого контракта в «Рубине»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал игру нападающего «Рубина» Ивана Игнатьева, который был удален в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).



«Игнатьева я застал — при мне он дебютировал и начал забивать. Что с ним? Пока непонятно. У меня есть версия, что действительно большие деньги молодых ребят часто портят, если рядом нет правильных людей. Мне кажется, Игнатьев чуть-чуть поплыл от большого контракта.

Это вопрос тех, кто рядом и, конечно же, Слуцкого, который ему в перерыве четыре раза сказал: «Ваня, у тебя желтая карточка, ты можешь сыграть внимательнее?» Конечно, я понимаю, что Слуцкий с ума сходит. Как может нападающий желтую карточку получать?! Что-то точно с ним не то. Есть такая вещь как деньги и большие контракты. Не все с деньгами справляются, не только футболисты, но и другие люди, — цитирует Шалимова «Матч ТВ».