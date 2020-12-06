«Челси» вышел в лидеры АПЛ, обыграв «Лидс Юнайтед»

Завершился заключительный матч субботней программы 11-го тура английской Премьер-лиги — встречались «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1.



Первый гол был забит на 4-й минуте матча — гости провели контратаку в три передачи, результатом которой стал очередной забитый мяч нападающим Патриком Бэмфордом.

Видео первого гола в матче

Хозяева отыгрались на 27-й минуте — защитник Рис Джеймс навесил во вратарскую, где Оливье Жиру в касание мощно пробил в ближний угол. Это первый гол 34-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.

Видео гола 34-летнего француза

Хозяева вышли вперёд на 61 минуте матча. Мэйсон Маунт навесил с углового к дальнему углу вратарской, где защитник Курт Зума головой вколотил мяч в сетку ворот.

Видео победного гола хозяев

Окончательный счёт был установлен на 93-й минуте матча — с передачи Тимо Вернера мяч забил Кристиан Пулишич.

Видео последнего гола в матче

«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.