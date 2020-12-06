«Челси» вышел в лидеры АПЛ, обыграв «Лидс Юнайтед»

Завершился заключительный матч субботней программы 11-го тура английской Премьер-лиги — встречались «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Первый гол был забит на 4-й минуте матча — гости провели контратаку в три передачи, результатом которой стал очередной забитый мяч нападающим Патриком Бэмфордом.
Хозяева отыгрались на 27-й минуте — защитник Рис Джеймс навесил во вратарскую, где Оливье Жиру в касание мощно пробил в ближний угол. Это первый гол 34-летнего француза в нынешнем сезоне АПЛ.
Видео гола 34-летнего француза
Хозяева вышли вперёд на 61 минуте матча. Мэйсон Маунт навесил с углового к дальнему углу вратарской, где защитник Курт Зума головой вколотил мяч в сетку ворот.
Окончательный счёт был установлен на 93-й минуте матча — с передачи Тимо Вернера мяч забил Кристиан Пулишич.
«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» (14) — на 12-м месте.
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