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Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике

Оставшиеся матчи 17-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о Викторе Понедельнике
Футбол / РПЛ 0

Оставшиеся матчи 17-го тура Российской Премьер-Лиги начнутся с минуты молчания в память о легендарном футболисте СССР Викторе Понедельнике.

«Команды РПЛ почтят минутой молчания память автора золотого гола в финале чемпионата Европы-1960 Виктора Понедельника, который скончался 5 декабря. Понедельник выступал за «Ростсельмаш» с 1956 по 1958 год, а с 1959 по 1965-й за СКА Ростов-на-Дону. За сборную СССР нападающий сыграл 29 игр и забил 20 мячей, один из которых стал золотым в финале Кубка Европы-1960», — написано в сообщении пресс-службы РПЛ.

В 17-м туре ещё не были сыграны следующие матчи: «Ростов» — «Уфа», «Динамо» — «Арсенал», ЦСКА — «Химки», «Сочи» — «Ахмат». Три встречи пройдут 6-го декабря, матч в Сочи состоится 7-го числа.

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