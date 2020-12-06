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«ПСЖ» обыграл «Монпелье» и увеличил отрыв от «Марселя»

«ПСЖ» обыграл «Монпелье» и увеличил отрыв от «Марселя»
Футбол / Франция 0

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:1.

На 33-й минуте защитник «ПСЖ» Колин Дагба открыл счёт, ему ассистировал полузащитник Анхель Ди Мария. Стефи Мавидиди сравнял счёт. Нападающий «ПСЖ» Мойзе Кин вывел свою команду вперёд на 77-й минуте, голевую передачу отдал Рафинья. В добавленное время окончательный счёт установил Килиан Мбаппе, ему ассистировал Лейвин Курзава.

«ПСЖ» в 13 матчах набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане оторвались от «Марселя» (24) на четыре очка, у марсельской команды есть два матча в запасе. «Монпелье» (23) занимает шестое место.

Франция - Лига 1. 13-й тур
05 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Монпелье
Монпелье
Окончен
1 : 3
ПСЖ
Париж
0:1 Дагба – 33'   1:1 Мавидиди – 41'   1:2 Кин – 77'   1:3 Мбаппе – 90+1'
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