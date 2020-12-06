«Барселона» проиграла «Кадису» и занимает 7-е место в Примере
«Кадис» принимал «Барселону» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий «Кадиса» Альваро Хименес. Оскар Гарсия чуть не отправил мяч в свои ворота, Марк-Андре тер Штеген выручил, но форвард хозяев оказался первым на добивании.
На 57-й минуте случился автогол, мяч в свои ворота отправил защитник «Кадиса» Педро Алькала. На 63-й минуте хозяева вновь вышли вперёд усилиями 35-летнего форварда Альваро Негредо. Нападающий воспользовался ошибкой Клемана Лангле.
Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте.
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