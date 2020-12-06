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«Барселона» проиграла «Кадису» и занимает 7-е место в Примере

«Барселона» проиграла «Кадису» и занимает 7-е место в Примере
Футбол / Испания 0

«Кадис» принимал «Барселону» в матче 12-го тура испанской Примеры. Встреча проходила на стадионе «Рамон де Карранса» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт уже на 8-й минуте встречи. Автором гола стал нападающий «Кадиса» Альваро Хименес. Оскар Гарсия чуть не отправил мяч в свои ворота, Марк-Андре тер Штеген выручил, но форвард хозяев оказался первым на добивании.

На 57-й минуте случился автогол, мяч в свои ворота отправил защитник «Кадиса» Педро Алькала. На 63-й минуте хозяева вновь вышли вперёд усилиями 35-летнего форварда Альваро Негредо. Нападающий воспользовался ошибкой Клемана Лангле.

Таким образом, «Кадис» поднялся на 5-е место в таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков. «Барселона» (14) — на 7-м месте.

Испания - Примера. 12-й тур
05 декабря 2020, суббота. 23:00 МСК
Кадис
Кадис
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Хименес – 8'   1:1 Алькала – 57' (автогол)   2:1 Негредо – 63'
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