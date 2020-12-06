Виктор Мозес отреагировал на разгромную победу «Спартака» в матче с «Тамбовом»

Нападающий «Спартака» Виктор Мозес отреагировал на победу команды в матче с «Тамбовом» в чемпионате России. Встреча 17-го тура проходила на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 5:1. В составе победителей дублями отличились Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе. Ещё один гол на счету Самуэля Жиго.
«Какая победа, парни. 5-1 и ещё 3 очка», — написал Мозес в своём «инстаграме».
29-летний нигерийский футболист присоединился к «Спартаку» на правах аренды до конца сезона-2020/2021 с возможностью выкупа. В минувшем сезоне Мозес играл за «Интер» на правах аренды. Ранее хавбек выступал за «Кристал Пэлас», «Ливерпуль», «Вест Хэм Юнайтед», «Фенербахче» и другие клубы.
В нынешнем сезоне чемпионата России Мозес провёл за «Спартак» 7 матчей, в которых забил 1 гол.
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