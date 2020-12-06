Килиан Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»

В матче 13-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» переиграл «Монпелье». Встреча проходила на стадионе «Стад де ла Моссон» в Монпелье и завершилась со счётом 3:1.

Один из голов забил французский нападающий Килиан Мбаппе. Как сообщается в официальном «твиттере» «ПСЖ», этот гол стал 100-м для 21-летнего форварда за парижан.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Сперва игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал обязательный выкуп. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года.

«ПСЖ» в 13 матчах набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане оторвались от «Марселя» (24) на четыре очка, у марсельской команды есть два матча в запасе. «Монпелье» (23) занимает шестое место.