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Волевая победа «Челси» в матче с «Лидсом». Видеообзор

Волевая победа «Челси» в матче с «Лидсом». Видеообзор
Футбол / Англия 0

В заключительном матче субботней программы 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Курт Зума и Кристиан Пулишич. Единственный гол за «Лидс» забил Патрик Бэмфорд.

Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Лидс».

«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» в свою очередь находятся на 12-м месте, набрав 14 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Эвертоном», а «Лидс» сыграл с «Вест Хэм Юнайтед». Матчи пройдут 12 и 11 декабря соответственно.

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