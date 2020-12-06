Волевая победа «Челси» в матче с «Лидсом». Видеообзор

В заключительном матче субботней программы 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Челси» и «Лидс Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершилась победой хозяев со счётом 3:1. В составе победителей отличились Оливье Жиру, Курт Зума и Кристиан Пулишич. Единственный гол за «Лидс» забил Патрик Бэмфорд.

Видеообзор матча английской Премьер-лиги «Челси» — «Лидс».

«Аристократы», набрав 22 очка, вышли в лидеры турнирной таблицы английской Премьер-лиги. «Павлины» в свою очередь находятся на 12-м месте, набрав 14 очков.

В следующем туре чемпионата Англии «Челси» встретится с «Эвертоном», а «Лидс» сыграл с «Вест Хэм Юнайтед». Матчи пройдут 12 и 11 декабря соответственно.