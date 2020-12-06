Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.
«Легендарный советский футболист, чемпион Европы 1960 года и автор победного гола в финале того турнира ушёл из жизни в возрасте 83 лет», — написано в «твиттере» сборной России.
Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», который был переименован в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую сыграл 29 матчей и забил 20 голов.
В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.
- 6 декабря 2020
-
04:41
-
04:31
-
04:00
-
03:42
-
03:16
-
03:04
-
02:54
-
02:37
-
01:58
-
01:41
-
01:21
-
00:55
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:39
-
00:39
-
00:37
-
00:24
-
00:07
-
00:05
-
00:03
- 5 декабря 2020
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:37
-
23:26
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
23:02
-
22:49
-
22:46
-
22:25
-
22:24