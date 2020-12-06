Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Понедельника

Сборная России выразила соболезнования в связи со смертью легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Легендарный советский футболист, чемпион Европы 1960 года и автор победного гола в финале того турнира ушёл из жизни в возрасте 83 лет», — написано в «твиттере» сборной России.

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», который был переименован в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую сыграл 29 матчей и забил 20 голов.

В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника, кроме «Ростсельмаша», значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.