Спортдиректор «Юве» ответил на обвинения в мошенничестве при попытке подписать Суареса

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал обвинение в мошенничестве при сдаче языкового теста уругвайского нападающего Луиса Суареса. Ранее сообщалось, что руководство «Ювентуса» находится под следствием из-за мошенничества при попытке подписать Суареса. Позже на официальном сайте туринского клуба подтвердили информацию, что в отношении Паратичи начато расследование.
«Мы не обеспокоены. Я дружу с министром Паолой Де Микели. Мы живём в одном городе, она также прояснила свою позицию, так что беспокоиться не о чем», — приводит слова Паратичи Football Italia.
Напомним, Суарес пытался получить гражданство Италии незаконным путём. Футболист планировал присоединиться к туринскому «Ювентусу», для чего ему было необходимо сдать экзамен по итальянскому языку. По информации СМИ, темы теста были отправлены уругвайцу заранее, чтобы он смог выучить ответы и пройти тестирование.
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