Балотелли подпишет контракт с «Монцой» Берлускони, выступающей в Серии B

30-летний итальянский нападающий Марио Балотелли близок к окончательной сделке с клубом Серии B – «Монцой», владельцем которой является экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Sky Sport Italia.



В понедельник, 7 декабря, Балотелли пройдёт медицинское обследование, по итогам которого будет принято решение о заключении соглашения.



В настоящее время Балотелли является свободным агентом, а ранее тренировался с клубом итальянской Серии D «Франчиакортой». В минувшем сезоне он выступал за «Брешию» в Серии А, но покинул команду по истечении контракта.



В сезоне-2019/2020 нападающий в 19 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе) забил 5 мячей, а также получил 9 жёлтых карточек и 1 красную. В ходе сезона Балотелли разругался с тренерским штабом клуба и руководством, а затем покинул команду.

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