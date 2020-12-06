«МЮ» готов подписать новый контракт с Фернандешом, из-за интереса от «Реала» и «Барселоны»

Английский «Манчестер Юнайтед» готов предложить новый контракт 26-летнему португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу, информирует Mirror.
Причиной такого решения стало то, что руководство «Юнайтед» опасается появившегося интереса к игроку со стороны сразу двух грандов Испании – мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». Английский клуб рассчитывает, что новый контракт португальца с зарплатой в € 220 тыс., отпугнёт возможных претендентов на игрока и обеспечит ему продолжение карьеры на «Олд Траффорд».
Напомним, что Бруну Фернандеш стал игроком «Манчестер Юнайтед» в январе этого года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за € 55 млн. В текущем сезоне 26-летний хавбек провёл 16 встреч за английский клуб во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми мячами и 6 результативными передачами.
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