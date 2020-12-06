«Манчестер Юнайтед» установил рекорд по камбэкам в АПЛ

В матче 11-го тура английской Премьер-лиги встречались «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходила на Олимпийском стадионе в Лондоне завершилась победой гостей со счётом 3:1.
Как утверждает OptaJoe в «Твиттере», благодаря победе над «Вест Хэмом» команда Уле-Гуннар Сульшера вышла в лидеры в списке команд, набравших наибольшее количество очков в английской Премьер-лиге, уступая по ходу игры.
Благодаря камбэкам «Манчестер Юнайтед» набрал в чемпионате Англии 385 очков, что является лучшим показателем. За манкунианцами следуют два коллектива из Лондона – «Тоттенхэм» (383) и «Арсенал» (356), а замыкают пятёрку лучших команд «Ливерпуль» (336) и «Челси» (332).
Видеообзор матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»:
«Манчестер Юнайтед» набрал 19 очков и поднялся на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
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