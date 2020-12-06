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Энрике Сетьен может сменить Мануэля Пеллегрини в «Бетисе»

Энрике Сетьен может сменить Мануэля Пеллегрини в «Бетисе»
Футбол / Испания 0

62-летний испанский специалист Энрике Сетьен, находящийся без работы после увольнения из «Барселоны», может вернуться в «Бетис», сменив на этом посту экс-тренера «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, информирует Todofichajes.

Чилиец возглавил испанский клуб перед началом сезона-2020/2021, но выдал весьма неудачный старт, уступив в 7 матчах из 11. «Бетис» под его руководством занимает на данный момент 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 12 очками.

Энрике Сетьен, ранее руководивший «Бетисом» с 2017 по 2019 год, остался без работы после того, как был уволен из «Барселоны» после разгромного поражения со счётом 2:8 от мюнхенской «Баварии» в августе на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Энрике Сетьен подал иск на «Барселону» с целью добиться компенсации за увольнение.

Энрике Сетьен подал в суд на «Барселону»
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