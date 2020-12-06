84-летний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер переболел коронавирусом
84-летний швейцарец Йозеф Блаттер, известный по работе на должности президента организации ФИФА, переболел коронавирусом, информирует The Athletic.
«Я был заражён коронавирусом. Я был на карантине 14 дней, а теперь вернулся. У не осталось никаких симптомов, и я готов снова сражаться.
Это было три недели назад. У меня словно была простуда, высокая температура. Была всего лишь одна ночь, когда я плохо себя чувствовал. Я находился в Цюрихе и, вернувшись туда, где живу, отправился к своему врачу. Он немедленно отправил меня в больницу, где меня проверили и сказали, что результат положительный. Но тогда у меня не было никаких симптомов в течение двух недель, сейчас я чувствую себя хорошо», — цитирует Блаттера источник.
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