«Отличная победа». Ребров опубликовал фото с Ещенко после матча с «Тамбовом»

Вратарь «Спартака» Артём Ребров подвёл итоги матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (5:1), опубликовав совместное фото с защитником Андреем Ещенко после матча.
«Ещенко, +3. Отличная победа в заключительном домашнем матче календарного года. Спасибо за поддержку, всех — с победой», — написал голкипер.
Фото можно посмотреть в "инстаграме" Реброва.
Красно-белые открыли счёт на 27-й минуте. Джордан Ларссон сыграл на опережение и в касание вогнал мяч в сетку ворот. На 61-й минуте Эсекьель Понсе добил мяч с метра. Через 4 минуты «Тамбов» отыграл один мяч, забил Герман Онугха. На 83-й минуте Ларссон оформил дубль с передачи Айртона. На 87-й минуте забил Самуэль Жиго. Точку в матче поставил Понсе, оформив дубль в компенсированное время.
Таким образом, «Спартак», набрав 35 очков, вышел на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» (12) — на 14-м месте.
- 6 декабря 2020
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