Чорлука сравнил 19-летнего хавбека «Локомотива» с Онопко

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отметил выступление полузащитник Максима Мухина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:1). 19-летний хавбек провёл на поле все 90 минут.

«Новый Онопко!» — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме».

Фото: «Инстаграм» Ведрана Чорлуки

На 3-й минуте матча полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём открыл счёт ударом из-за штрафной. На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря соперника Никиты Медведева и забил ответный мяч. Сразу после перерыва нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал его, забив победный гол. На 86-й минуте Игнатьев установил окончательный счёт.



«Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 10-м месте.