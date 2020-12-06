Чорлука сравнил 19-летнего хавбека «Локомотива» с Онопко

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука отметил выступление полузащитник Максима Мухина в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (3:1). 19-летний хавбек провёл на поле все 90 минут.
«Новый Онопко!» — написал Чорлука на своей странице в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Ведрана Чорлуки
На 3-й минуте матча полузащитник «Рубина» Хван Ин Бём открыл счёт ударом из-за штрафной. На 17-й минуте полузащитник «Локомотива» Владислав Игнатьев воспользовался ошибкой вратаря соперника Никиты Медведева и забил ответный мяч. Сразу после перерыва нападающий «Рубина» Иван Игнатьев пошёл в жёсткий стык, получил второе предупреждение и был удалён с поля. После просмотра VAR «железнодорожники» получили право на пенальти. Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук реализовал его, забив победный гол. На 86-й минуте Игнатьев установил окончательный счёт.
«Локомотив» в 17 матчах набрал 28 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Рубин (24) – на 10-м месте.
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