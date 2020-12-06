Левандовски: придётся ждать 100 лет, чтобы родился кто-то вроде Месси

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски поделился мнением о форварде «Барселоны» Лионеле Месси.
«Месси — великий игрок, один из величайших в истории футбола. Знаю, что от него всегда ожидают многого. Возможно, того, чего достиг Месси, никто не достигнет. Может, придётся ждать 100 лет, чтобы появился кто-то вроде него. Но благодаря тому, что он уже сделал, Месси есть и будет одним из величайших футболистов в истории», — приводит слова польского форварда Ole.
Напомним, минувшим летом Месси пытался досрочно разорвать контракт с «Барселоной». Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. В сезоне-2020/2021 форвард провёл за сине-гранатовых 10 матчей Примеры и забил 4 мяча.
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