Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Килианом Мбаппе о новом контракте

В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Килианом Мбаппе о новом контракте
Футбол / Франция 0

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо рассказал, что клуб ведёт переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте.

«Мы разговариваем. Клуб хочет диалога, и, думаю, Мбаппе тоже. Пришло время получить более чёткое представление о его будущем. Говорим без лишнего шума, всё идёт хорошо. Мы сделали несколько шагов вперёд по сравнению с тем, что было 10 дней назад. Переговоры будут продолжаться", — цитирует Леонардо Le Parisien.

Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал опцию обязательного выкупа. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что французом активно интересуются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».

«ПСЖ» в 13 матчах набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане оторвались от «Марселя» (24) на четыре очка, однако у марсельской команды есть два матча в запасе.

Килиан Мбаппе забил 100-й гол за «ПСЖ»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020