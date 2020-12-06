В «ПСЖ» рассказали о переговорах с Килианом Мбаппе о новом контракте

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо рассказал, что клуб ведёт переговоры с нападающим Килианом Мбаппе о новом контракте.
«Мы разговариваем. Клуб хочет диалога, и, думаю, Мбаппе тоже. Пришло время получить более чёткое представление о его будущем. Говорим без лишнего шума, всё идёт хорошо. Мы сделали несколько шагов вперёд по сравнению с тем, что было 10 дней назад. Переговоры будут продолжаться", — цитирует Леонардо Le Parisien.
Мбаппе перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Монако». Игрок присоединился к парижанам на правах аренды, однако договор включал опцию обязательного выкупа. Действующий контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2022 года. Сообщалось, что французом активно интересуются мадридский «Реал» и «Ливерпуль».
«ПСЖ» в 13 матчах набрал 28 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. Парижане оторвались от «Марселя» (24) на четыре очка, однако у марсельской команды есть два матча в запасе.
- 6 декабря 2020
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