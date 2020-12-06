Арнор Сигурдссон: ЦСКА нужно реабилитироваться после осечек и обыграть «Химки»
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон поделился ожиданиями от матча 17-го тура Российской Премьер-Лиги с подмосковными «Химками».
«Химки» выиграли три матча подряд и улучшили своё турнирное положение. В России тяжело со всеми клубами из нижней части таблицы, не только из верхней. Но нам нужно реабилитироваться после осечек и одержать победу", — приводит слова Сигурдссона пресс-служба ЦСКА.
Матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА — «Химки» состоится сегодня, 6 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. ЦСКА в 16 матчах набрал 32 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (18) — на 12-м месте.
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