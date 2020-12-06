«Ростов» — «Уфа»: онлайн-трансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 6 декабря, состоится матч «Ростов» — «Уфа». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Уфа».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. В бригаду войдут ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).



В 16 матчах «Ростов» набрал 29 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (10) — на предпоследнем, 15-м месте. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (35), московские «Спартак» (35) и ЦСКА (32).