Виктора Понедельника похоронят в Ростове-на-Дону

Похороны легендарного футболиста СССР Виктора Понедельника пройдут в его родном городе — Ростове-на-Дону, сообщает «Р-Спорт». Дата пока не известна. Сообщается также, что представители администрации города будут связываться с семьёй бывшего футболиста, чтобы уточнить, какая помощь им необходима.

Понедельник начал карьеру игрока в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.



В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника кроме «Ростсельмаша» значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.