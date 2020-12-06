«Урал»: главный плюс в том, что больше в РПЛ в этом сезоне с «Зенитом» играть не придётся

Пресс-служба «Урала» пошутила на тему проигрыша в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (1:5).

«Главный плюс вчерашнего матча заключается в том, что в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне нам с «Зенитом» больше играть не придётся», — говорится в сообщении пресс-службы «Урала».

Первые два гола забил нападающий «Зенита» Сердар Азмун, ему ассистировали Алексей Сутормин и Артём Дзюба. Третий гол в матче — на счету Дзюбы, он реализовал пенальти. В конце первого тайма забил защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос, голевую передачу отдал Азмун. На 76-й минуте Азмун оформил хет-трик, реализовав пенальти. Единственный гол «Урала» забил Артём Шаболин с голевой передачи Эрика Бикфалви.