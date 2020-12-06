Губернатор Ростовской области: Виктор Понедельник навсегда останется в нашей памяти

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выразил соболезнования в связи со смертью советского футболиста Виктора Понедельника. Легендарный форвард скончался в возрасте 83 лет.

«Ушёл из жизни легендарный человек, наш знаменитый земляк Виктор Владимирович Понедельник. Автор чемпионского гола на Евро-1960, он был по-настоящему любим всеми поклонниками футбола. Сейчас бы его назвали звездой, но он запомнился мне как скромный человек, всю жизнь посвятивший любимому делу — спорту, не изменив ему, даже оставив карьеру игрока и тренера. Горько, что Виктора Владимировича с нами уже нет, но он навсегда останется в нашей памяти и сердце», — написал Голубев на своей странице в «Инстаграме».

Виктор Понедельник — уроженец Ростова-на-Дону. Карьеру игрока начал в 1956 году в ростовском «Торпедо», впоследствии переименованном в «Ростсельмаш». Спустя четыре года получил приглашение в сборную СССР, за которую в 29 матчах забил 20 мячей.

В 1960 году Понедельник стал автором «золотого гола» сборной СССР в финальном матче Кубка Европы. В 1960–1963 годах четырежды подряд признавался лучшим игроком сезона в СССР в амплуа нападающего. В послужном списке Виктора Понедельника кроме «Ростсельмаша» значится ростовский СКА. Форвард переходил также в ЦСКА и «Спартак», но не сыграл за столичные клубы ни одного матча.