Мостовой: в честь Понедельника нужно назвать стадион «Ростова» или хотя бы улицу

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Игры Понедельника мы не видели, но хронику смотрели. На базе мы всегда просматривали исторические фрагменты. Чем ещё было заниматься? Гол Понедельника югославам в финале все помнят, и к чему он привёл — наша единственная победа. Всё осталось в памяти. Понедельник был последним из живых чемпионов Европы. В честь него нужно назвать домашний стадион «Ростова», я двумя руками за это предложение. Если вдруг по документам не разрешат, то хотя бы улицу.

С Понедельником всего один раз общался. И запомнилось это больше всего скромностью. Понедельник мне тогда сказал, что следит за моей игрой, что считает меня одним из лучших футболистов. Это приятно. Когда люди уходят, мы сразу вспоминаем о легендах. Это хорошо. Но плохо, что мы не помним о них, когда они живы. Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. Фундамент закладывался тогда. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.