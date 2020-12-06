Колосков: никогда не забуду, как Понедельник с Рейнгольдом друг над другом подшучивали

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о смерти легендарного советского футболиста Виктора Понедельника.

«Большие сожаления и соболезнования семье. Мы были хорошо знакомы, особенно когда он был уже журналистом, а потом главным редактором еженедельника «Футбол». Это был патриот и выдающейся футболист: патриот своей малой земли — Ростова. До конца был верен всем друзьям, тренерам, месту. Редкий случай, когда человек не погнался за благами, а остался верен принципам. Когда стал писать про футбол, проявил свою образованность и разнообразность.

Он был очень доступным в общении, ни разу не видел его хмурым: всегда был добрым и готовым к диалогу. Хотелось вновь и вновь с ним встречаться. Жаль, что не стало такой легенды и человека. Никогда не забуду, как они с Рейнгольдом друг над другом подшучивали, что всё время создавало особую атмосферу в ветеранском обществе. Ушла выдающаяся личность», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.