Никола Моро: многие в Хорватии хотят получить частичку московского «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Никола Моро рассказал о самом ярком моменте, пережитом за три месяца в России.



«Назову победу в матче с «Зенитом» — 1:0. Это была моя третья встреча здесь, она получилась очень эмоциональной. Единственный гол забил головой Тони Шуньич, а после свистка я даже поцеловал ему макушку, которой он отправил мяч в ворота соперников.



Ещё осталась в памяти моя первая встреча в «старте» — матч в Уфе на искусственном поле. Ребята перед матчем рассказывали о таком покрытии, но всё равно это был новый опыт. К тому же стояла жуткая жара, поле было сухим, и мяч «ходил» медленно.



Заказов на футболки в соцсетях огромное количество. После каждого матча забираю две свои игровые футболки, плюс купил в магазине уже штук 30 динамовских маек. Но интерес продолжает расти. Более того, теперь спрашивают и про экипировку. Так что многие в Хорватии хотят получить частичку московского «Динамо», — приводит слова Моро пресс-служба «Динамо».