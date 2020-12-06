«Ростов» — «Уфа»: составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 6 декабря, состоится матч «Ростов» — «Уфа». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Ростов» — «Уфа». Опубликованы составы команд.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков, Хаджикадунич, Байрамян, Ерёменко, Тугарев, Глебов, Норманн, Полоз.

Запасные: Песьяков, Рудаков, Козлов, Павловец, Сухомлинов, Алмквист, Гигович, Тошевски, Сохиев.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Жамалетдинов, Андрич.

Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Алиев, Карп, Сысуев, Агаларов, Бизяк.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги. Ассистенты — Алексей Лунёв (Новосибирск) и Николай Ерёмин (Москва). Резервный рефери — Дмитрий Стрельцов (Ростов-на-Дону).