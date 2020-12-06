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«Динамо» — «Арсенал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
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«Динамо» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Динамо» — «Арсенал»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
Футбол / РПЛ 0

Сегодня, 6 декабря, состоится матч «Динамо» — «Арсенал». Встреча 17-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» — «Арсенал».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В бригаду войдут ассистенты Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Анатолий Жабченко (Краснодар).

В 16 матчах «Динамо» набрало 27 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Арсенал» (14) — на 13-м месте. В тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (35), московские «Спартак» (35) и ЦСКА (32).

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