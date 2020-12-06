Нобоа: Кокорин для меня уже как младший брат

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о взаимоотношениях с нападающим «Спартака» Александром Кокориным и подвёл итоги года.



«С Кокориным знакомы давно. Он мне уже как младший брат. Много и тепло с ним общаемся, ещё со времен „Динамо“.



Этот год непростой. Очень много травм. Тяжело всем. Паузы между чемпионатами толком не было. И подготовки к новому сезону не хватает. Матчи пошли сразу после финиша прошлого сезона. Думаю пока только о футболе на 100%. Чем буду заниматься после, будет видно, когда закончу», — приводит слова Нобоа пресс-служба «Сочи» на своей странице в «Твиттере».

Нобоа перешёл из «Зенита» в «Сочи» в 2019 году. В нынешнем сезоне 35-летний хавбек принял участие в 12 матчах РПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.