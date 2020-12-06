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Сёмин: Понедельник — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене

Сёмин: Понедельник — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который ушёл из жизни вчера, 5 декабря.

«Очень грустная новость и большое горе. Человек — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене. Виктор и в послефутбольной жизни много сделал для развития нашего вида спорта, был редактором еженедельника «Футбол». При нём журнал был всегда объективным, привлекал много людей. За ним стояли очереди.

Мне удалось с ним пообщаться в «Спартаке» в 1965 году, когда мы были на международном турнире в Израиле. Остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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