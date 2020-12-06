Сёмин: Понедельник — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин вспомнил легендарного советского футболиста Виктора Понедельника, который ушёл из жизни вчера, 5 декабря.
«Очень грустная новость и большое горе. Человек — олицетворение побед нашего футбола на мировой арене. Виктор и в послефутбольной жизни много сделал для развития нашего вида спорта, был редактором еженедельника «Футбол». При нём журнал был всегда объективным, привлекал много людей. За ним стояли очереди.
Мне удалось с ним пообщаться в «Спартаке» в 1965 году, когда мы были на международном турнире в Израиле. Остались очень ценные воспоминания и памятная фотография. Человек с большой буквы. Очень грустно, что он нас покинул», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 6 декабря 2020
-
14:15
-
14:14
-
14:08
-
14:07
-
13:49
-
13:36
-
13:30
-
13:25
-
13:24
-
13:16
-
13:16
-
13:01
-
12:50
-
12:49
-
12:43
-
12:31
-
12:29
-
12:23
-
12:13
-
11:58
-
11:52
-
11:42
-
11:31
-
11:25
-
11:23
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:58
-
10:43
-
10:37
-
10:23
-
10:22
-
10:12
-
09:55